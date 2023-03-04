В Минэкономики ожидают ускорения инфляции: что станет причиной роста цен

В Украине в ближайшее время ускорятся инфляционные процессы. Причина – восстановление экономики и рост потребительского спроса.

Об этом говорится в инфляционном отчете, составленном Министерством экономики.

"При отсутствии разрушения критической инфраструктуры в угрожающих объемах, скорее всего, в ближайшее время будут сохранены сдержанные темпы инфляции, но с ожидаемым увеличением, определенным, прежде всего, расширением потребительского спроса в условиях постепенной стабилизации экономики", — прогнозируют в министерстве.

Отмечается, что значительные разрушения инфраструктурных объектов, закрытие предприятий, а также постоянный российский террор, прежде всего, мирного населения спровоцировали дисбаланс в экономике (например, на рынке труда, в энергетической сфере, в обеспечении предприятий сырьем и материалами). Поэтому инфляционные факторы в условиях военного времени продолжают усиливаться.

При этом в январе 2023 потребительская инфляция оставалась почти на уровне предыдущего месяца — 0,8% за месяц (0,7% в декабре 2022 года), а годовые темпы замедлились до 26% (с 26,6%).

В Минэкономики считают, что текущую динамику потребительских цен определяли в основном все основные факторы, которые были ей присущи и за последние месяцы 2022 года. В первую очередь это динамика сдержанного спроса и последствия регулярных атак врага на критическую инфраструктуру с акцентом на объекты энергетики и способность соответствующих служб, бизнеса и населения быстро восстанавливаться.

Напомним, полноценное восстановление экономики Украины ожидается в последующие годы. По прогнозам НБУ, в 2024 году экономика вырастет на 4,1%, а в 2025 году – еще на 6,4%. Экономическая активность в Украине в 2023 году будет оставаться слабой, а реальный ВВП вырастет всего на 0,3%. Еще в октябре НБУ прогнозировал рост на 4,0%.

Согласно расчетам правительства, государственные доходы в 2023 году будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом. Поэтому в бюджет на 2023 год заложен рост ВВП на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.

Подорожает все: украинцев ждет инфляция в 30%

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