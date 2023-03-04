Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мариуполе студентов заставили сдать кровь для оккупантов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мариуполе студентов заставили сдать кровь для оккупантов

Фото: Associated Press

Украинских студентов заставляют "поддерживать" захватчиков.

Студентов временно оккупированного университета Приазовского в Мариуполе заставили сдавать кровь на нужды оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также, по словам Андрющенко, в Мариуполе, Мангуше и Никольском проходили пропагандистские "уроки Мужества", на которых учителя рассказывали подросткам о "героизме" боевиков.

"Институция пропаганды под видом образования работает без остановки. Но интересная деталь. Все это делают не получая заработную плату уже два месяца и с обещаниями выплат только в апреле. Такой тебе "зов сердца", — говорится в сообщении.

Напомним, пользователи соцсетей разыскали Анечку из Мариуполя, которая на сцене в Лужниках поблагодарила оккупанта за спасение ее и "сотни тысяч детей".

Читайте также:

Неизданные дипломы: выставка об украинских студентах, жизни которых забрала война

Неизданные дипломы: выставка об украинских студентах, жизни которых забрала война

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
127
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация