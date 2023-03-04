В Мариуполе студентов заставили сдать кровь для оккупантов

Студентов временно оккупированного университета Приазовского в Мариуполе заставили сдавать кровь на нужды оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также, по словам Андрющенко, в Мариуполе, Мангуше и Никольском проходили пропагандистские "уроки Мужества", на которых учителя рассказывали подросткам о "героизме" боевиков.

"Институция пропаганды под видом образования работает без остановки. Но интересная деталь. Все это делают не получая заработную плату уже два месяца и с обещаниями выплат только в апреле. Такой тебе "зов сердца", — говорится в сообщении.

Напомним, пользователи соцсетей разыскали Анечку из Мариуполя, которая на сцене в Лужниках поблагодарила оккупанта за спасение ее и "сотни тысяч детей".

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