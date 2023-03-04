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У Маріуполі студентів змусили здати кров для окупантів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Маріуполі студентів змусили здати кров для окупантів

Фото: Associated Press

Українських студентів змушують " підтримувати" загарбників.

Студентів тимчасово окупованого Приазовського університету у Маріуполі примусили здавати кров на потреби окупантів. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.  

Також, за словами Андрющенка, у Маріуполі, Мангуші та Нікольському проходили пропагандистські "уроки Мужества", на яких вчителі розповідали підліткам про "героїзм" бойовиків.

"Інституція пропаганди під виглядом освіти працює без зупину. Але цікава деталь. Все це роблять не отримуючи заробітну плату вже два місяці та з обіцянками виплат лише у квітні. Такий тобі "поклик серця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, користувачі соцмереж розшукали Анечку з Маріуполя, яка на сцені у Лужниках подякувала окупанту за порятунок її і "сотні тисяч дітей".

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Дата публікації
Перегляди
259
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