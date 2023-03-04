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У Бєлгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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553
Час на прочитання
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У Бєлгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу

Фото: скриншот з відео

Вибух стався ще 3 березня

У Росії у Бєлгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба.

Про це інформує Телеграм-канал "База".

Зазначається, що атака сталася вранці 3 березня, але про неї стало відомо тільки через добу. Як намагаються переконати пропагандисти, БПЛА влучив нібито у порожній резервуар.

"БПЛА, що прилетів з боку України та споряджений саморобним вибуховим пристроєм, врізався у порожній резервуар ємністю 3000 тонн. В результаті в резервуарі утворився отвір площею 1 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що з військового аеродрому в російському Єйську після вибухів і пожежі зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34.

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Дата публікації
Перегляди
553
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