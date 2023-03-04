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На Харківщині рибалка підірвався на розтяжці окупантів

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Харківщині рибалка підірвався на розтяжці окупантів

Фото: Getty Images

У Харківській області мінна небезпека залишається високою.

У селі Чайківка на Харківщині загинув 37-річний чоловік, підірвавшись на розтяжці.  

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні зранку у с. Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку", - розповів він.

Синєгубов наголосив, що мінна небезпека в області залишається високою, і закликав громадян утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо.

Нагадаємо, на Одещині в руках дівчини-підлітка здетонувала вибухівка, яку вона знайшла в себе вдома.

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Дата публікації
Перегляди
228
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