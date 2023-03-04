ВСУ готовятся выйти из части Бахмута — ISW

Все указывает на то, что вооруженные силы Украины создают условия для контролируемого отступления из Бахмута.

Вооруженные Силы Украины готовятся покинуть часть Бахмута. Для этого украинцы создают соответствующие условия

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Если украинское военное командование сочтет необходимым вывести войска из Бахмута, оно, скорее всего, проведет ограниченный и контролируемый уход из особо тяжелых секторов на востоке города", – говорится в отчете.

Ожесточенные бои переместились в промзону, на восток и юг города.

Аналитики ISW отмечают, что геолокационные кадры от 3 марта подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута – один через реку Бахмутовка на северо-востоке Бахмута и один вдоль трассы Хромово-Бахмут к западу от города.

"Предотвращение уничтожения мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению России в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути выхода России из Бахмута на запад", — добавили аналитики.

Специалисты также отметили, что российские войска ведут бои за захват Бахмута примерно с мая 2022 года и понесли огромные потери во время боевых действий.

Ситуация в Бахмуте

Российская армия не оставляет попыток захватить Бахмут Донецкой области. Оккупанты постоянно атакуют позиции украинских военных и обстреливают город.

Ранее стало известно, что солдаты армии РФ пытаются окружить Бахмут, они хотят зайти в город с севера, в районе населенных пунктов Красная Гора, Ягодная, Берховка и с юга, где расположено Ивановское.

Военные говорят, что все попытки российской армии окружить Бахмут в Донецкой области — бесполезны.

Аналитики полагают, что Россия может готовиться к очередному наступлению в районе Бахмута в Донецкой области, но вряд ли имеет ударную силу, способную на прорыв. Тяжелую бронетехнику в районе Бахмута будет трудно использовать до конца марта. Потепление усложнит передвижение по местности.

Кроме того, по данным аналитиков, оккупанты сменили тактику в Бахмуте.

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