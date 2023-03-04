ЗСУ готуються вийти з частини Бахмута - ISW

Все вказує на те, що Збройні сили України створюють умови для контрольованого відступу з Бахмута.

Збройні Сили України готуються залишити частину Бахмута. Для цього українці створюють відповідні умови

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів на сході міста", – йдеться у звіті.

Наразі запеклі бої перемістились в промзону та на схід і південь міста.

Аналітики ISW зазначають, що геолокаційні кадри від 3 березня підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута – один через річку Бахмутівка на північному сході Бахмута та один уздовж траси Хромове–Бахмут на захід від міста.

"Запобіжне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху Росії у східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу Росії з Бахмута на захід", – додали аналітики.

Спеціалісти також зазначили, що російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута приблизно від травня 2022 року і зазнали величезних втрат під час бойових дій.

Ситуація у Бахмуті

Російська армія не полишає спроб взяти Бахмут Донецької області. Окупанти постійно атакують позиції українських військових та обстрілюють місто.

Раніше стало відомо, що солдати армії РФ намагаються оточити Бахмут, вони хочуть зайти до міста з півночі, у районі населених пунктів Красна Гора, Ягідна, Берхівка, та з півдня, де розташоване Іванівське.

Військові кажуть, що всі спроби російської армії оточити Бахмут на Донеччині – марні.

Аналітики вважають, що Росія може готуватися до чергового наступу в районі Бахмута на Донеччині, але навряд чи має ударну силу, здатну на прорив. Тяжку бронетехніку в районі Бахмута буде важко використовувати до кінця березня. Потепління ускладнить пересування місцевістю.

Крім того, за даними аналітиків, окупанти змінили тактику у Бахмуті.

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