В частині України оголошена повітряна тривога

У половині областей України вдень 4 березня оголошена повітряна тривога, перебувайте в укриттях.

Про це свідчать дані з мапи тривог.

Так, сирени наразі лунають у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в АР Крим.

Моніторингові групи застерігають про загрозу з півдня.

Нагадаємо, за даними ОК "Південь", станом на 4 березня у Чорному морі перебувають три російські ракетоносії – один надводний і два підводні.

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