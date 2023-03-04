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В частині України оголошена повітряна тривога

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1884
Час на прочитання
1 хв
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В частині України оголошена повітряна тривога

В деяких областях України оголосили повітряну тривогу / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

 У половині областей України вдень 4 березня оголошена повітряна тривога, перебувайте в укриттях.

Про це свідчать дані з мапи тривог.

Так, сирени наразі лунають у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській,  Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в АР Крим. 

Моніторингові групи застерігають про загрозу з півдня.

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Нагадаємо, за даними ОК "Південь", станом на 4 березня у Чорному морі перебувають три російські ракетоносії – один надводний і два підводні.

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Дата публікації
Перегляди
1884
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