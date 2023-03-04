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"Без притягнення Путіна до відповідальності не буде миру" – президентка Європарламенту

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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"Без притягнення Путіна до відповідальності не буде миру" – президентка Європарламенту

Фото: Getty Images

Роберта Мецола наголосила на необхідності створення спеціального трибуналу через військові злочини Росії.

Військово-політичне керівництво Росії, включно з диктатором Володимиром Путіним, має нести відповідальність за скоєні злочини у війні проти України – без цього не буде миру.  

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час спілкування із журналістами у Львові, передає "Укрінформ".

"Це вже питання не того, яким чином (це зробити - ред.), а – коли. І навіть зараз, коли ми бачимо випадки, які розслідуються в Україні, інформація збирається різними країнами-членами, Сполученими Штатами, Сполученим Королівством – це про те, аби притягнути до відповідальності осіб, включно з Володимиром Путіним. Без цього не буде миру", – наголосила вона.

Президент Володимир Зеленський у суботу, 4 березня, зустрівся у Львові з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Глава держави наголосив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

Нагадаємо, в Україні мають відкрити офіс Міжнародного кримінального суду. Володимир Зеленський запевнив, що геноцидна політика Росії обов’язково матиме невідворотні юридичні наслідки.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
228
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