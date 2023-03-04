Росія тримає у Чорному морі 3 ракетоносії: скільки "Калібрів" є на бортах

У Чорному морі зараз розташовані три російські ракетоносії - один надводний і два підводні.

Про це речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, дії ворога мають на меті тримати у напруженні населення та Сили оборони.

«Кораблі окупантів перебувають у безпечному, як вони вважають, районі, якомога далі від українських ракет, аж за 100 морських міль — це близько 200 кілометрів. Загарбники продовжують тримати корабельне угруповання доволі велике, яке наразі налічує 16 одиниць, серед яких три ракетоносії: один надводний і два підводні. Туди-сюди вештається той надводний, тому є думка, що він заходив для переспорядження», — сказала Гуменюк.

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У Силах оборони додали, що окупанти стали використовувати нову тактику на правобережжі Херсонщини. Зокрема, ворог став активніше застосовувати бойові дрони.

«Це дуже небезпечно, тому треба бути дуже уважними. Не завжди є можливість попередити про таку небезпеку. Тому всіх мешканців правобережних пунктів попереджаємо про те, що ворог може атакувати з неба. Треба буди уже уважними та уникати скупчень людей», - застерегла Гуменюк.

Напередодні речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу у Military Media Center розповіла, що внутрішня ситуація в Молдові свідчить про наявні ознаки гібридної війни.

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