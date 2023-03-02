В Молдові розквітають ознаки гібридної війни, - Гуменюк

Внутрішня ситуація в Молдові свідчить про наявні ознаки гібридної війни. Там намагаються розхитати соціально-політичний устрій, просувати пропагандистські наративи та звозити туди команди агітаторів відповідного напряму пропаганди.

Про це заявила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу у Military Media Center.

Гуменюк також додала, що з боку Украъни всіх заходів вжито, ми свідомо перебуваємо на цій ділянці з огляду на оборонний компонент.

"Відстежуючи внутрішню ситуацію в Молдові, ми розуміємо, що там зараз розквітають всі ознаки гібридної війни (...) Проте усі ці заходи дуже свідомо сприймаються молдовським керівництвом, вживаються відповідні заходи, щоб локалізувати таку роботу", - заявила спікерка.

Вона додала, що даний напрямок буде в інтересах ворога розігруватися на певних етапах війни, зокрема гібридної війни.

"Ми знали ще на початку повномасштабного вторгнення про те, що вони там присутні й розраховують на ці сили. Тому ущільненні кордону відбулося ще до початку вторгнення. Після абсолютного закриття цього сегменту для навіть перетину кордону там відбулися додаткові розрахунки Сил оборони, посилення охорони кордону і всього прикордоння. Тому наші сили розподілені адекватно гіпотетичній загрозі з цього напрямку", - розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що ЗСУ повністю не виключають загрозу, адже "ворог божевільний". Російська армія не керується нормами й правилами ведення війни, не шкодує свого особового складу.

"Адекватно оцінюючи той персонал, який там перебуває, той контингент, який становить основу особового складу, ми розуміємо, що це вже давно демотивовані за цими напрямками люди й військовослужбовці, які звикли служити в умовах закордонного відрядження й таких собі "лайт-умов", коли вони не напружені нічим", - сказала Гуменюк.

У противника, за її словами, наразі відбувається дуже сильний дисбаланс морально-психологічного стану.

"Хіба що кілька спецпідрозділів, які готові до того, щоб здійснити диверсійно-розвідувальні прориви, провокації, або якісь провокативні обстріли з боку невизнаного Придністров'я. Це з більш-менш реальних загроз, до яких ми теж готові, усвідомлюючи, де саме і як вони можуть застосувати такі види провокацій", - додала речниця.

Додамо, що український глава Володимир Зеленський передав президентці Молдови Маї Санду інформацію про плани РФ здійснити держпереворот у Кишиневі.

За його словами, РФ планувала переворот у Молдові. Здійснити це можна лише за допомогою висадження десанту або використовуючи територію Придністров'я.

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