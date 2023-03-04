Поблизу Нової Зеландії стався потужний землетрус

Інформація про жертви та руйнування не надходила.

Землетрус магнітудою 6,9 стався в суботу, 4 березня, в районі островів Кермадек поблизу Нової Зеландії.

Про це повідомляє Reuters.

Підземні поштовхи зафіксували на глибині 152 км.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр раніше оцінив магнітуду поштовхів у 6,6 бала, а глибину - у 183 км. Попередження про цунамі після землетрусу не оголошували.

Напередодні було повідомлено про підземні поштовхи і в Україні. Землетрус стався на Закарпатті, біля селища Велика Добронь. В Криму землетрус магнітудою до 3-х балів зафіксували між Ялтою та Алуштою.

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