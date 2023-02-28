Туреччину сколихнули одразу два землетруси

На щастя, обійшлося бех постраждалих. Про руйнування не повідомляється.

У Туреччині одразу два землетруси були зафіксовані 28 лютого в районі Онікісубат міста Кахраманмараш.

Про це повідомляє TRT Haber.

Зафіксовані землетруси мали магнітуду в 4,1 та 4,5 бали за шкалою Ріхтера та відбулися приблизно о 17:39 за місцевим часом.

Перші підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 9,88 км над поверхнею моря.

А другий землетрус магнітудою 4,1 стався в цьому ж районі через 10 хв. і його епіцентр був на глибині 13,61 км.

За попередніми даними, внаслідок стихійного явища постраждалих та жертв немає.

Нагадаємо, що кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії, що сталися 6 лютого, перевищила 50 тис. Це дані станом на 25 лютого. Рятувальники продовжують роботу.

Зауважимо, що в ніч проти 27 лютого і вдень в Україні зафіксували землетруси на Закарпатті та в окупованому Криму.

Поштовхи магнітудою 3,3 на Закарпатті були зафіксовані в районі селища Велика Добронь. А в Криму землетрус магнітудою до 3 зафіксували між Ялтою та Алуштою.

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