У тимчасово окупованому Криму стався землетрус

Окупанти заявили, що поштовхи були малопомітними.

У тимчасово окупованому Криму в понеділок, 27 лютого, стався землетрус магнітудою до 3 балів в епіцентрі на глибині до 15 кілометрів.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Епіцентр поштовхів зафіксовано між Ялтою та Алуштою. Найвідчутнішими вони були на південному березі українського півострова.

Окупаційна "влада" заявила, що поштовхи були ледве помітними та не призвели до руйнувань.

Землетрус на Закарпатті 27 лютого

На Закарпатті у районі селища Велика Добронь в ніч проти 27 лютого трапився землетрус магнітудою 3,3 на глибині 2 км.

За словами сейсмолога Олександра Кендзери, цей землетрус можна описати, наче поруч із будинком проїжджає важка техніка. Через нічний інцидент у будинках місцевих мешканців було помічено слабке хитання люстр на стелі.

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