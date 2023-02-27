Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У тимчасово окупованому Криму стався землетрус

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
3560
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У тимчасово окупованому Криму стався землетрус

Фото: Associated Press

Окупанти заявили, що поштовхи були малопомітними.

У тимчасово окупованому Криму в понеділок, 27 лютого, стався землетрус магнітудою до 3 балів в епіцентрі на глибині до 15 кілометрів. 

Про це пишуть російські пропагандисти. 

Епіцентр поштовхів зафіксовано між Ялтою та Алуштою. Найвідчутнішими вони були на південному березі українського півострова. 

Окупаційна "влада" заявила, що поштовхи були ледве помітними та не призвели до руйнувань. 

Землетрус на Закарпатті 27 лютого

На Закарпатті у районі селища Велика Добронь в ніч проти 27 лютого трапився землетрус магнітудою 3,3 на глибині 2 км.

За словами сейсмолога Олександра Кендзери, цей землетрус можна описати, наче поруч із будинком проїжджає важка техніка. Через нічний інцидент у будинках місцевих мешканців було помічено слабке хитання люстр на стелі.

Читайте також:

Відповідальні за землетрус – у Туреччині затримали 180 осіб

Відповідальні за землетрус – у Туреччині затримали 180 осіб

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3560
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація