10 найбільш потужних і смертоносних землетрусів XXI сторіччя

Землетрус у Туреччині і Сирії 6 лютого став найбільш руйнівним і смертоносним у регіоні за останні 100 років. Жертвами стихії вже стали тисячі людей, рятувальники продовжують розбирати завали будинків.

Землетруси серед усіх стихійних лих посідають перше місце у світі за заподіяною економічною шкодою і кількістю загиблих. Щороку у світі вчені-сейсмологи фіксують близько мільйона землетрусів, але лише одиниці мають велику потужність і призводять до значних руйнувань і людських жертв.

ТСН.ua склав список найбільш смертоносних і потужних землетрусів XXI сторіччя.

26 січня 2001

На північному заході Індії у штаті Гуджарат землетрус магнітудою 7,7 забрав понад 20 тисяч життів. Майже 170 тисяч людей отримали поранення, понад мільйон залишилися без даху над головою. Було зруйновано близько 400 тисяч будівель.

26 грудня 2003

У місті Бам в Ірані стався землетрус магнітудою 6,6. Підземний поштовх стався рано вранці, коли більшість місцевих жителів ще спали. В результаті тисячі людей опинились під завалами. Загинули понад 26 тисяч людей, 30 тисяч отримали поранення. Наслідки землетрусу були такими руйнівними через те, що багато будинків були глиняними та не відповідали будівельним вимогам для сейсмоактивних зон.

26 грудня 2004

Один з найпотужніших землетрусів в історії магнітудою 9,1 стався в Індійському океані. Підземний поштовх поблизу острова Суматра викликав цунамі висотою в 15 метрів, що досягло берегів Індонезії, Шрі-Ланки, Індії, Таїланду та інших країн. Загалом у 14 країнах Південної Азії та Східної Африки загинули до 300 тисяч людей, понад мільйон були змушені залишити свої домівки.

8 жовтня 2005

Землетрус потужністю 7,9 стався у підконтрольній Пакистану частині регіону Кашмір. Загинули понад 87 тисяч людей, понад 138 000 отримали поранення. Стихія спричинила потужні руйнування - було повністю знищено місто Балакот, численні села були стерті з лиця землі. Без даху над головою залишилося 4 мільйони людей. Землетрус у Кашмірі став найбільш руйнівним у Південній Азії за останні 100 років.

27 травня 2006

У місті Джок'якарта на острові Ява в Індонезії землетрус спричинив загибель майже 30 тисяч людей, 138 тисяч отримали поранення. Понад півмільйона будинків отримали пошкодження або були повністю зруйновані.

12 травня 2008

У китайській провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 8 балів. Щонайменше 87 тисяч людей загинули, 374 тисячі отримали поранення, 18 тисяч зникли безвісти та вважаються загиблими. Постраждали понад 45,5 мільйонів людей у 10 провінціях і регіонах. Щонайменше 15 мільйонів людей були евакуйовані зі своїх домівок, а понад 5 мільйонів залишилися без даху над головою. Економічні збитки від стихії були оцінені в 86 млрд доларів.

12 січня 2010

Землетрус на Гаїті магнітудою 7.0 забрав життя до 316 тисяч людей, 300 тисяч отримали поранення. За кількістю жертв це найсильніший землетрус в історії всієї Америки, а також один з найбільш руйнівніх у XXI столітті.

11 березня 2011

В Японії стався землетрус потужністю 9,1 біля східного узбережжя острова Хонсю, який спровокував цунамі. Загинули до 20 тисяч людей, понад 6 тисяч отримали поранення, було зруйновано понад 330 тисяч будівель. Збитки від стихії оцінювалися у 300 млрд доларів.

25 квітня 2015

У Непалі під час землетрусу магнітудою 7,8 балів загинули понад 9 тисяч людей, понад 25 тисяч отримали поранення, 770 тисяч будинків були пошкоджені або зруйновані. Поштовхи зруйнували багато будинків у столиці Непалу Катманду. Поштовхи також спостерігалися на Евересті, спровокувавши схід снігових лавин, внаслідок чого загинули щонайменше 19 альпіністів.

Фото: @DailySabah

Фото: contactmusic.com/фотограф Albert Reyes

6 лютого 2022

Руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані. Попередньо влада оцінила кількість жертв у понад 4 тисячі осіб, але Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що кількість жертв може зрости у вісім разів.

Фото: Associated Press

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