Які землетруси загрожують Києву: відповідь сейсмолога

Не можна сказати, що Києву загрожують землетруси такого масштабу як в Туреччині.

Територія України розташована біля потужного сейсмоактивного поясу, що тягнеться через Середземне море, Кавказ, Ідокуш, а далі розпливається на два окремі пояси. В України менше шансів, що сильні землетруси можуть відбуватися часто, а ось такі країни як Грузія, Вірменія, Кіпр, Туреччина, Сирія територіально розташовані саме в поясі, де можуть частіше траплятися землетруси.

Про це ТСН.ua розповів Олександр Кендзера, директор Інститут геофізики Національної академії наук України.

"По Києву у нас є історичні данні за майже тисячу років про те, як відчувалися на його території землетруси. Не можна сказати, що Києву загрожують землетруси такого масштабу як в Туреччині. Але є інші, які можуть бути небезпечними. Зокрема, ті землетруси, що відбуваються в частині поясу "зона Вранча", в Румунії", - сказав Кендзера.

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Він пояснив, що вогнища цих землетрусів формуються на дуже великій глибині – біля 140-180 кілометрів. Вони дуже потужні. По силі – навіть більше від тих, що відбулися в Туреччині.

"Через те, що ці землетруси мають глибокий фокус, сейсмічні хвилі повільно загасають і достатньо інтенсивно доходять до Києва, Москви та Санкт-Петербургу залишаючи тріщини та руйнування, а якщо сейсмічні хвилі попадуть в резонанс, то можуть бути і великі руйнування", – розповів Олександр Кендзера.

Нагадаємо, Україна розташована на північній окраїні сейсмоактивного поясу, на якому стався руйнівний землетрус у Туреччині. Найпотужніші землетруси в Україні можливі на південному заході Одеської області.

Жахливі наслідки землетрусу у Туреччині

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