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Над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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675
Час на прочитання
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Над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик (відео)

Фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники збили ворожий бойовий літак із зенітно-ракетного комплексу.

Українські прикордонники 7 лютого збили російський штурмовик над Бахмутом у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.  

Зазначається, що ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони ЗСУ. 

"Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України перевалили за 133 тисячі. За добу українські військові ліквідували ще 1030 окупантів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
675
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