Над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик (відео)

Українські прикордонники 7 лютого збили російський штурмовик над Бахмутом у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони ЗСУ.

"Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України перевалили за 133 тисячі. За добу українські військові ліквідували ще 1030 окупантів.

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