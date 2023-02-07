Над Бахмутом пограничники сбили вражеский штурмовик (видео)

Украинские пограничники 7 февраля сбили российский штурмовик над Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Отмечается, что вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны ВСУ.

"Пограничник открыл огонь из ПЗРК и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна", — говорится в сообщении.

Напомним, потери России в войне против Украины перевалили за 133 тысячи. За сутки украинские военные ликвидировали еще 1030 оккупантов.

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