"Є небезпека": чи загрожує руйнівний землетрус Києву – експерт пояснив

Страшний землетрус у Туреччині, який забрав життя тисяч людей та зруйнував величезну кількість будинків, змусив увесь світ здригнутися та задуматися, чому так відбувається. А ще землетрус підняв питання надійності наших будинків.

Сайт ТСН.ua поцікавився, чи загрожують землетруси Києву і як можна вберегти будинки від руйнувань.



В Інституті геофізики нас запевнили, що землетруси подібного масштабу Україні не загрожують, але сейсмічна небезпека все ж існує.



«Небезпека для України не така велика як, наприклад, для Туреччини, або інших країн, які охоплені потужним сейсмоактивним поясом нашої планети. Він утворився внаслідок того що Евразія ніби спускається зверху-вниз, а материкові плити Африканська та Індійська рухаються їй назустріч. Очевидно, що при тому як вони зустрілися багато мільйонів років тому, виникли величезні напруження, які продовжують накопичуватися і зараз», – розповідає сайту ТСН.ua Олександр Кендзера, директор Інститут геофізики Національної академії наук України.



Він додає, що коли межа міцності матеріалу перевищується, то в такому разі виникають землетруси.



«Точно сказати, коли саме буде достатньо накопичено енергії, щоб відбувся землетрус, на даний час неможливо, але можна оцінити, які за величиною блоки беруть участь в формуванні напруженого-деформованого поля. І по розмірах цих плит, на яких накопичується енергія, можна оцінити, який максимальний землетрус може відбутися в тому чи іншому місці. Земля вже давно перебуває у стані динамічного деформування. Ми бачимо, що весь час виникають нові розломи, десь енергія зникає і розсіюється в просторі, а десь виривається і накопичується до того рівня, що можуть виникнути землетруси», – пояснює фахівець.

Що загрожує Києву

Території України розташована біля цього потужного сейсмоактивного поясу, що тягнеться через Середземне море, Кавказ, Ідокуш, а далі розпливається на два окремі пояси. В України менше шансів, що сильні землетруси можуть відбуватися часто, а ось такі країни як Грузія, Вірменія, Кіпр, Туреччина, Сирія територіально розташовані саме в поясі, де можуть частіше траплятися землетруси.



«По Києву у нас є історичні данні за майже тисячу років про те, як відчувалися на його території землетруси. Не можна сказати, що Києву загрожують землетруси такого масштабу як в Туреччині. Але є інші, які можуть бути небезпечними. Зокрема, ті землетруси, що відбуваються в частині поясу «зона Вранча», в Румунії. Вогнища цих землетрусів формуються на дуже великій глибині – біля 140-180 кілометрів. Вони дуже потужні. По силі – навіть більше від тих, що відбулися в Туреччині. Через те, що ці землетруси мають глибокий фокус, сейсмічні хвилі повільно загасають і достатньо інтенсивно доходять до Києва, Москви та Санкт-Петербургу залишаючи тріщини та руйнування, а якщо сейсмічні хвилі попадуть в резонанс, то можуть бути і великі руйнування», – розповідає Олександр Кендзера.

Як треба діяти у разі землетрусу

Експерт каже, що до землетрусу потрібно заздалегідь готуватися. Наприклад, не класти зверху на шафу великі речі, щоб вони не падали. Знати телефони, щоб швидко викликати екстрені служби, які можуть надати допомогу після руйнування будинку.

«Люди мають знати чи є їх будинок сейсмостійким, чи ні. Цю інформацію можуть надати спеціалісти сейсмологи та експлуатаційники, які мають досвід щодо того, які будинки краще витримують землетруси. Коли мова йде вже про сам землетрус, то є декілька правил поведінки. Рекомендують при землетрусі покинути будинок, але з іншого боку, якщо ви покидаєте будинок, який має величезні засклені поверхні, то в такому випадку є небезпека, що при руйнуванню таких поверхонь величезні шматки скла будуть падати на величезній швидкості і можуть пошкодити, або навіть вбити людину. Тому людям потрібно приймати оптимальне рішення – залишатись в будинку, чи евакуйовуватись. Якщо ви залишаєтесь, то потрібно відійти від вікон, стати біля несучих стін, якщо ж будинок не висотний, то краще вибігти на вулицю», – пояснює експерт.



Людям, які живуть в сейсмічно активних районах роздають пам’ятки, де описано як діяти при землетрусі. Там рекомендують:

ховатися під столами, а не вибігати на вулицю;

не панікувати;

старатися не користуватися ліфтами, їх часто заклинює під час землетрусу.

Як захистити будинки?

Фахівець каже, що способів захищатися від землетрусів небагато, але вони є.



«Варто уважно ставитись до інформації про можливе коливання земної кори. Це має враховуватися при проєктуванню будинків, або тих, які вже збудовані. Цю інформацію можна отримати завдяки спостереженням за реальними сейсмічними хвилями при допомозі спеціальних датчиків. В такому випадку, ми можемо передбачити напруження, які будуть виникати в запроєктованому будинку. Можемо завчасно зміцнити конструкцію будівлі в цьому конкретному місці, або навіть змінити саму модель споруди. Тоді ніякої небезпеки не буде», – каже фахівець.

Не вивчити урок з минулого

В землетрусах, які відбулися в Туреччині і в Сирії – інша біда. Там будинки просто розсипалися.



«Очевидно, що це сталося через недостатню роботу по забезпеченню сейсмостійкості будинків. А це потрібно було зробити. На жаль, вся Туреччина відноситься до сейсмоактивної зони – десь більше, десь менше, але на всій її території потрібно враховувати сейсмологічну небезпеку. Там, очевидно, пішли іншим шляхом, вирішивши побудувати дешеві будинки, які може й вистроять, адже землетруси у Туреччині відбуваються не так часто», – розповідає вчений.



До речі, останній сильний землетрус, який забрав тисячі людських життів стався у Туреччині в 1999 році, в місті Ізміт в північно-західній частині, за 90 кілометрів від Стамбулу. Раніше потужні землетруси фіксувалися переважно на південному сході Туреччини.



«Скоріш за все, що урок ізмітського землетрусу винесли не всі в Туреччині, якщо дозволили будувати дешеве житло. Величезна кількість будинків були зруйновані саме через те, що вони були не сейсмостійкими, або могли бути квазісейсмостійкими – тобто розраховані на великі навантаження, але не були прораховані на реальні струшування, які можуть бути в цій небезпечній зоні», – розповідає Олександр Кендзера.

Потрібно вивчати сейсмічний вплив на нові споруди

Фахівець каже, що особливості сейсмічного впливу дуже добре прослідкувати за історичними будівлями. Наприклад, старовинна турецька фортеця Газіантепа, якій понад 2200 років, і вона жодного разу не страждала від землетрусів. А вчора вона була повністю знищена поштовхом. Це свідчить про те, що в конкретному місці були умови для виникнення сильних землетрусів.



«Фортеця в цьому районі за 2200 років пережила лише поверхневі землетруси. Вони були швидкі і інтенсивність їх сейсмічних впливів мала. Є метод, який називається - детальне сейсмічне районування, він дозволяє визначити, які можуть бути землетруси в майбутньому від найближчих сейсмоактивних поясів або розломів. Тобто, це можна було передбачити і зміцнити фортецю підпірними стінами та зберегти об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», – підсумовує Олександр Кендзера.

Читайте також: