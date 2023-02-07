"Есть опасность": грозит ли разрушительное землетрясение Киеву – эксперт объяснил

Страшное землетрясение в Турции, унесшее жизни тысяч людей и разрушившее огромное количество домов, заставило весь мир вздрогнуть и задуматься, почему так происходит. А еще землетрясение подняло вопрос надежности наших домов.

Сайт ТСН.ua поинтересовался, угрожают ли землетрясения Киеву и как можно уберечь дома от разрушений.



В Институте геофизики нас заверили, что землетрясения подобного масштаба Украине не угрожают, но сейсмическая опасность все же существует.



«Опасность для Украины не так велика как, например, для Турции, или других стран, охваченных мощным сейсмоактивным поясом нашей планеты. Он образовался вследствие того, что Евразия будто спускается сверху-вниз, а материковые плиты Африканская и Индийская двигаются ей навстречу. Очевидно, что при том, как они встретились много миллионов лет назад, возникли огромные напряжения, которые продолжают накапливаться и сейчас», – рассказывает сайт ТСН.ua Александр Кендзера, директор Института геофизики Национальной академии наук Украины.



Он добавляет, что когда предел прочности материала превышается, то в таком случае появляются землетрясения.



«Точно сказать, когда именно будет достаточно накоплено энергии, чтобы произошло землетрясение, в настоящее время невозможно, но можно оценить, какие по величине блоки участвуют в формировании напряженно-деформированного поля. И по размерам этих плит, на которых накапливается энергия, можно оценить, какое максимальное землетрясение может произойти в том или ином месте. Земля уже давно находится в состоянии динамического деформирования. Мы видим, что все время возникают новые разломы, где энергия исчезает и рассеивается в пространстве, а где вырывается и накапливается до того уровня, что могут возникнуть землетрясения», – объясняет специалист.

Что угрожает Киеву

Территория Украины расположена возле этого мощного сейсмоактивного пояса, простирающегося через Средиземное море, Кавказ, Идокуш, а затем расплывается на два отдельных пояса. У Украины меньше шансов, что сильные землетрясения могут происходить часто, а вот такие страны, как Грузия, Армения, Кипр, Турция, Сирия, территориально расположены именно в поясе, где могут чаще случаться землетрясения.



«По Киеву у нас есть исторические данные почти тысячу лет о том, как ощущались на его территории землетрясения. Нельзя сказать, что Киеву угрожают землетрясения такого масштаба, как в Турции. Но есть другие, которые могут быть опасны. В частности, землетрясения, происходящие в части пояса «зона Вранча», в Румынии. Очаги этих землетрясений формируются на очень большой глубине – около 140-180 км. Они очень сильные. По силе – даже больше состоявшихся в Турции. Так как эти землетрясения имеют глубокий фокус, сейсмические волны медленно затухают и достаточно интенсивно доходят до Киева, Москвы и Санкт-Петербурга, оставляя трещины и разрушения, а если сейсмические волны попадут в резонанс, то могут быть и большие разрушения», – рассказывает Александр Кендзера.

Фото: УНИАН

Как следует действовать в случае землетрясения

Эксперт говорит, что к землетрясению нужно готовиться заранее. К примеру, не класть сверху на шкаф большие вещи, чтобы они не падали. Знать телефоны, чтобы быстро вызвать экстренные службы, которые могут помочь после разрушения дома.

«Люди должны знать, есть ли их дом сейсмостойким, или нет. Эту информацию могут предоставить специалисты сейсмологи и эксплуатационники, имеющие опыт того, какие дома лучше выдерживают землетрясения. Когда речь идет уже о самом землетрясении, то есть несколько правил поведения. Рекомендуют при землетрясении покинуть дом, но с другой стороны, если вы покидаете дом, имеющий огромные остекленные поверхности, то в таком случае есть опасность, что при разрушении таких поверхностей огромные куски стекла будут падать на огромной скорости и могут повредить или даже убить человека. Поэтому людям нужно принимать оптимальное решение – оставаться в доме или эвакуироваться. Если вы остаетесь, то нужно отойти от окон, стать у несущих стен, если дом не высотный, то лучше выбежать на улицу», – объясняет эксперт.



Людям, живущим в сейсмически активных районах, раздают листовки, где описано как действовать при землетрясении. Там рекомендуют:

прятаться под столами, а не выбегать на улицу;

не паниковать;

стараться не пользоваться лифтами, их часто заклинивают во время землетрясения.

Как защитить дома?

Специалист говорит, что способов защищаться от землетрясений немного, но они есть.



«Следует внимательно относиться к информации о возможном колебании земной коры. Это должно учитываться при проектировании домов или уже построенных. Эту информацию можно получить благодаря наблюдениям за реальными сейсмическими волнами с помощью специальных датчиков. В таком случае, мы можем предусмотреть напряжение, которое будет возникать в запроектированном доме. Можем заранее укрепить конструкцию здания в этом конкретном месте или даже изменить саму модель постройки. Тогда никакой опасности не будет», – говорит специалист.

Не изучили урок из прошлого

В землетрясениях, произошедших в Турции и Сирии – другая беда. Там дома просто рассыпались.



«Очевидно, что это произошло из-за недостаточной работы по обеспечению сейсмостойкости домов. А это нужно было сделать. К сожалению, вся Турция относится к сейсмоактивной зоне – где-то больше, где меньше, но на всей ее территории нужно учитывать сейсмологическую опасность. Там, очевидно, пошли по другому пути, решив построить дешевые дома, которые может и выстроят, ведь землетрясения в Турции происходят не так часто», – рассказывает ученый.



Кстати, последнее сильное землетрясение, унесшее тысячи человеческих жизней произошло в Турции в 1999 году, в городе Измит в северо-западной части, в 90 километрах от Стамбула. Ранее мощные землетрясения фиксировались преимущественно на юго-востоке Турции.



«Скорее всего, урок измитского землетрясения вынесли не все в Турции, если позволили строить дешевое жилье. Огромное количество домов было разрушено именно из-за того, что они были не сейсмостойкими, или могли быть квазисейсмостойкими – то есть рассчитаны на большие нагрузки, но не были просчитаны на реальные встряхивания, которые могут быть в этой опасной зоне», – рассказывает Александр Кендзера.

Нужно изучать сейсмическое влияние на новые постройки

Специалист говорит, что особенности сейсмического воздействия очень хорошо проследить за историческими постройками. К примеру, старинная турецкая крепость Газиантепа, которой более 2200 лет, и она ни разу не страдала от землетрясений. А вчера она была полностью уничтожена толчком. Это говорит о том, что в конкретном месте были условия для возникновения сильных землетрясений.



«Крепость в этом районе за 2200 лет пережила лишь поверхностные землетрясения. Они были быстры и интенсивность их сейсмических воздействий мала. Есть метод, который называется – детальное сейсмическое районирование, он позволяет определить, какие могут быть землетрясения в будущем от ближайших сейсмоактивных поясов или разломов. То есть это можно было предусмотреть и укрепить крепость подпорными стенами и сохранить объект всемирного наследия ЮНЕСКО», – заключает Александр Кендзера.

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