Як треба діяти у разі землетрусу: поради експерта

До землетрусу потрібно заздалегідь готуватися. Наприклад, не класти зверху на шафу великі речі, щоб вони не падали. Знати номери телефонів, щоб швидко викликати екстрені служби, які можуть надати допомогу після руйнування будинку.

Про це ТСН.ua розповів Олександр Кендзера, директор Інститут геофізики Національної академії наук України.

"Люди мають знати чи є їх будинок сейсмостійким, чи ні. Цю інформацію можуть надати спеціалісти сейсмологи та експлуатаційники, які мають досвід щодо того, які будинки краще витримують землетруси. Коли мова йде вже про сам землетрус, то є декілька правил поведінки. Рекомендують під час землетрусу покинути будинок, але з іншого боку, якщо ви покидаєте будинок, який має величезні засклені поверхні, то в такому випадку є небезпека, що під час руйнування таких поверхонь величезні шматки скла будуть падати на величезній швидкості і можуть поранити, або навіть вбити людину. Тому людям потрібно приймати оптимальне рішення – залишатись в будинку, чи евакуйовуватись. Якщо ви залишаєтесь, то потрібно відійти від вікон, стати біля несучих стін, якщо ж будинок не висотний, то краще вибігти на вулицю", – пояснює експерт.

Людям, які живуть в сейсмічно активних районах роздають пам’ятки, де описано, як діяти під час землетрусу. Там рекомендують:

ховатися під столами, а не вибігати на вулицю;

не панікувати;

старатися не користуватися ліфтами, їх часто заклинює під час землетрусу.

Нагадаємо, експерт також розповів, які землетруси загрожують Києву.

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