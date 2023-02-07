Біля Курильських островів стався землетрус магнітудою 5,8

Осередок землетрусу був за 189 кілометрів від Північно-Курильська.

У вівторок, 7 лютого, у Тихому океані біля Курильських островів стався землетрус. Сейсмологи зафіксували підземний поштовх магнітудою 5,8.

Про це повідомили у Камчатській філії Геофізичної служби РАН.

Зазначається, що землетрус стався о 18:45 за камчатським часом - 9:45 за Києвом. Осередок землетрусу був за 189 кілометрів від Північно-Курильська.

"Глибина 42 кілометри, магнітуда 5.8", - йдеться у повідомленні.

До слова, після потужного землетрусу 6 лютого, епіцентр якого був у районі турецького Кахраманмараша, світом прокотилася серія підземних поштовхів. Відомо про землетруси в Казахстані, Китаї та США.

Нагадаємо, у Туреччині та Сирії напередодні стався дуже сильний землетрус магнітудою 7,7. За даними американського агентства, у Туреччині зафіксовано понад 75 підземних поштовхів силою 4,0 або більше.

Станом на ранок 7 лютого загинуло 4200 осіб. Втім, у ВООЗ попереджають, що кількість жертв землетрусу на південному сході Туреччини, поблизу кордону з Сирією, може зрости у вісім разів.

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