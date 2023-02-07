В Одесі світла немає по 15 годин поспіль, люди обурені: що кажуть в ДТЕК

Невдоволені усі: ті, кому вимикають електроенергію за графіками, і порушуючи встановлений графік.

Згідно з новими графіками відключень електроенергії на Одещині, світло в споживачів має бути кожні 2 години через 8 годин без світла. Місцеві мешканці скаржаться в Мережі, що в багатьох електроенергія відсутня по 12-15 годин поспіль.

Багато гнівних коментарів одесити залишили на сторінці ДТЕК Одеські електромережі в Facebook.

"Світла немає вже більше 15 годин, про які графіки ви говорити 8 годин через 2! Якщо взагалі не дотримуєтесь зазначеного, просто жесть",

"Казали про графіки 2-8, чомусь графіки 12 годин без світла з 8:38 до 20:38",

"Світло вмикають один раз на добу на дві години. Це нормально? В нашому домі котельна працює від електроенергії, температура в квартирах 14 градусів", - пишуть обурені споживачі.

Невдоволені усі

Мешканці Одеси зазначили, що не бачать справедливого розподілення енергоресурсу між споживачами.

Люди, яким вимикають світло за графіками, теж невдоволені. Пишуть, що електроприлади важко вмикати навіть по черзі, бо до деяких черга за добу не доходить.

"Коли світло вмикають на дві години на день, то дуже важко вмикати електроприлади по черзі, бо черга до деяких зазвичай не доходить", - зазначила одеситка.

Що кажуть в ДТЕК

У ДТЕК Одеські електромережі пояснюють, що тривала відсутність світла пов'язана з масштабною аварією на ключовій підстанції "Укренерго" в Одесі, яка сталася 4 лютого. Подавати електроенергію побутовим споживачам більше годин на добу поки немає технічної можливості.

"На даний час намагаємося короткочасно подавати живлення з урахуванням поточної складної ситуації та технічних можливостей лінії", - зазначили в компанії.

Коли відновлять електропостачання в Одесі

Назвати точну дату відновлення обладнання у ДТЕК не можуть.

За інформацією Одеської обласної військової адміністрації , "Укренерго" планує завершити частину робіт вже наприкінці цього тижня. Після цього перерва в електропостачанні Одеси та Одеської області почне скорочуватися.

Графік відключення світла в Одесі та області

Перевірити інформацію щодо поточних відключень світла на Одещині можна за посиланням.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запевнив, що відновлювальні роботи в Одесі вже дали частину необхідного результату. Також є постачання генераторів та енергетичного обладнання в область і місто.

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