В Одессе света нет по 15 часов подряд, люди возмущены: что говорят в ДТЭК

Недовольны все: те, кому выключают электроэнергию по графику, и нарушая установленный график.

Согласно новым графикам отключений электроэнергии в Одесской области, свет у потребителей должен быть каждые 2 часа через 8 часов без света. Местные жители жалуются в Сети, что у многих электроэнергия отсутствует по 12-15 часов подряд.

Много гневных комментариев одесситы оставили на странице ДТЭК Одесские электросети в Facebook.

"Света нет уже больше 15 часов, о каких графиках вы говорите 8 часов через 2! Если вообще не соблюдаете указанное, просто жесть",

"Говорили о графиках 2-8, почему графики 12 часов без света с 8:38 до 20:38",

"Свет включают один раз в сутки в два часа. Это нормально? В нашем доме котельная работает от электроэнергии, температура в квартирах 14 градусов", — пишут возмущенные потребители.

Недовольны все

Жители Одессы отметили, что не видят справедливого распределения энергоресурса между потребителями.

Люди, которым выключают свет по графику, тоже недовольны. Пишут, что электроприборы трудно включать даже поочередно, потому что до некоторых очередь за сутки не доходит.

"Когда свет включают на два часа в день, то очень тяжело включать электроприборы поочередно, потому что очередь до некоторых обычно не доходит", — отметила одесситка.

Что говорят в ДТЭК

В ДТЭК Одесские электросети объясняют, что длительное отсутствие света связано с масштабной аварией на ключевой подстанции "Укрэнерго" в Одессе, которая произошла 4 февраля. Подавать электроэнергию бытовым потребителям больше часов в сутки пока нет технической возможности.

"В настоящее время пытаемся кратковременно подавать питание с учетом текущей сложной ситуации и технических возможностей линии", — отметили в компании.

Когда возобновят электроснабжение в Одессе

Назвать точную дату восстановления оборудования в ДТЭК не могут.

По информации Одесской областной военной администрации, "Укрэнерго" планирует завершить часть работ уже в конце этой недели. После этого перерыв в электроснабжении Одессы и Одесской области начнет сокращаться.

График отключения света в Одессе и области

Проверить информацию о текущих отключениях света в Одесской области можно по ссылке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что восстановительные работы в Одессе уже дали часть необходимого результата. Также есть поставки генераторов и энергетического оборудования в область и город.

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