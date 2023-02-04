Масштабная авария в Одессе и районе: в "Укрэнерго" назвали причину

Масштаб аварии на ключевой подстанции в Одессе достаточно существенный, ограничения энергопитания будут продолжительнее. Все из-за выхода из строя оборудования, которое неоднократно возобновлялось после ракетных атак россиян.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"В магистральной сети в Одесской области произошла масштабная авария. Сегодня утром на одной из высоковольтных подстанций, из-за которой заживляется г. Одесса, вышел из строя автотрансформатор, который был восстановлен после повреждений во время российских атак", — говорится в сообщении.

Указано, что по сей день невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. Следовательно, в Одессе ввели аварийные отключения.

В большинстве других районов области нет препятствий для доставки электроэнергии потребителям.

В "Укрэнерго" объяснили причину тем, что на протяжении последних ракетных атак враг прицельно пытался обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе потерпели значительные впечатления.

"Из-за этого для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования", — сообщает компания.

Также в компании добавили, что сроки восстановления электроэнергии пока неизвестны.

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"Пока невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Вместе с Одесской ОВА и облэнерго специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго круглосуточно работают для устранения последствий и возобновления энергопитания", — подчеркнула пресс-служба.

Утром 4 февраля стало известно, что вся Одесса и часть Одесского района временно обесточены. На подстанции произошла вторая за последние сутки масштабная авария. Без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости.

Напомним, в Одесской области проблемы с электроснабжением участились после последних ракетных ударов РФ 26 января. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что жителей Одесщины могут ожидать более длительных отключений света, чем это было раньше.

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