Масштабна аварія в Одесі та районі: в "Укренерго" назвали причину

Масштаб аварії на ключовій підстанції в Одесі доволі суттєвий, обмеження енергоживлення будуть тривалішими. Все через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"В магістральній мережі на Одещині сталася масштабна аварія. Сьогодні вранці на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється м. Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що станом на зараз неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. Відтак, в Одесі запровадили аварійні відключення.

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В більшості інших районів області не існує перешкод для доставки електроенергії споживачам.

В "Укренерго" пояснили причину тим, що упродовж останніх ракетних атак ворог прицільно намагався знеструмити область. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень.

"Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання", - повідомляє компанія.

Також у компанії додали, що строки відновлення електроенергії наразі невідомі.

"Поки неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено. Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго цілодобово працюють для усунення наслідків та відновлення енергоживлення", - підкреслила пресслужба.

Вранці 4 лютого стало відомо, що уся Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. На підстанції сталася друга за останню добу масштабна аварія. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

Нагадамо, в Одеській області проблеми з електропостачанням почастішали після останніх ракетних ударів РФ 26 січня. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, через це мешканців Одещини можуть очікувати більш тривалі відключення світла, ніж це було раніше.

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