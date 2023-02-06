Навіщо Пригожин вербує донецьких жінок-ув'язнених: пояснення експерта

За словами Коваленка, ПВК "Вагнер" не існує на території України як повноцінна бойова одиниця.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував, навіщо ПВК "Вагнер" завербувала на окупованій Донеччині 50 жінок із виправної колонії.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

На думку Коваленка, це може свідчити про той факт, що безпосередьо з вербуванням зеків у "вагнерівців" проблеми. Вони вже не можуть збирати десятки тисяч, а з проблемами збирають тисячі.

"Ситуація з російськими приватними військовими компаніями в якомусь сенсі навіть кумедна. Пригожин зараз в останні декілька тижнів розкидувався медальками "за взяття Соледара". Але станом на зараз ПВК "Вагнер" не існує на території України як повноцінна бойова одиниця. Вони втратили майже весь свій бойовий потенціал і боєздатність. Їх продовжують під Бахмутом зараз використовувати як "гарматне м'ясо". Але по іншому вони і не мають впливу на перебіг бойових дій – виключно як "гарматне м'ясо", – зазначив експерт.

Раніше повідомлялося, що ПВК "Вагнер" по другому колу вербує зеків у російських колоніях. Але охочих у десятки разів менше.

Власник "Вагнер" Євген Пригожин відзначився абсурдною заявою і сказав, що готовий відступити від Бахмута, якщо президент Володимир Зеленський погодиться на "дуель в небі".