Майже 200 німецьких танків: коли та скільки Leopard 1 отримає Україна

Очікується, що перші бойові машини старої моделі будуть поставлені з Німеччини не раніше середини 2023 року.

До України може потрапити значна кількість основних бойових танків: федеральний уряд Німеччини дав зелене світло на експорт 187 танків Leopard 1 виробникам бронетехніки - групам Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). 88 цих старіших моделей бойових машин перебувають на складах Rheinmetall, ще 99 — готові передати FFG.

Як повідомляє німецьке видання Business Insider, офіційні цифри мають озвучити у вівторок, 7 лютого.

У порівнянні з 14 танками Leopard 2, про постачання яких канцлер Олаф Шольц оголосив майже два тижні тому, 187 бойових машин старої моделі Leopard 1 — це набагато більше. Однак, як повідомляє видання з посиланням на джерела в урядових колах, фінансування ремонту цих старих танків ще не забезпечено. У найближчі кілька тижнів стане зрозуміло, чиїм коштом відбуватиметься їх реконструкція.

Окрім того, поки незрозуміло, чи всі 187 Leopard 1 будуть боєздатними чи більшість з них доведеться використовувати для запасних частин.

Наразі очікується, що перші танки старої моделі будуть поставлені не раніше середини цього року - занадто пізно для військового захисту від весняного наступу російської армії, якого очікують багато експертів.

Джерела видання у німецькому уряді зазначають, що військово-стратегічне значення постачання танків полягає не стільки в самих машинах. Перехід ЗСУ на західні бойові машини йде рука об руку зі зміною боєприпасів на стандарти НАТО. Це означає набагато краще забезпечення України боєприпасами, які вона не може сама виготовляти для своїх старих радянських танків. У довгостроковій перспективі це може підвищити життєздатність української армії.

Нагадаємо, Німеччина схвалила постачання до України танків Leopard 1 з промислових запасів.

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