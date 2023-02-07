Почти 200 немецких танков: когда и сколько Leopard 1 получит Украина

Ожидается, что первые боевые машины старой модели будут поставлены из Германии не раньше середины 2023 года.

В Украину может попасть значительное количество основных боевых танков: федеральное правительство Германии дало зеленый свет на экспорт 187 танков Leopard 1 производителям бронетехники – группам Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). 88 этих более старых моделей боевых машин находятся на складах Rheinmetall, еще 99 готовы передать FFG.

Как сообщает немецкое издание Business Insider, официальные цифры должны быть озвучены во вторник, 7 февраля.

По сравнению с 14 танками Leopard 2, о поставках которых канцлер Олаф Шольц объявил почти две недели назад, 187 боевых машин старой модели Leopard 1 – это гораздо больше. Однако, как сообщает издание со ссылкой на источники в правительственных кругах, финансирование ремонта этих старых танков еще не обеспечено. В ближайшие несколько недель станет понятно, за чей счет будет происходить их реконструкция.

Кроме того, пока неясно, будут ли все 187 Leopard 1 боеспособными или большинство из них придется использовать для запасных частей.

Ожидается, что первые танки старой модели будут поставлены не раньше середины этого года — слишком поздно для военной защиты от весеннего наступления российской армии, которого ожидают многие эксперты.

Источники в немецком правительстве отмечают, что военно-стратегическое значение поставки танков заключается не столько в самих машинах. Переход ВСУ на западные боевые машины идет рука об руку с изменением боеприпасов на стандарты НАТО. Это означает гораздо лучшее обеспечение Украины боеприпасами, которые она не может сама производить для своих старых советских танков. В долгосрочной перспективе это может увеличить жизнеспособность украинской армии.

Напомним, Германия одобрила поставки в Украину танков Leopard 1 из промышленных запасов.

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