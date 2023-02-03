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Берлин одобрил поставки Leopard 1 в Украину и ведут переговоры о закупке Gepard — СМИ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Берлин одобрил поставки Leopard 1 в Украину и ведут переговоры о закупке Gepard — СМИ

Фото: Associated Press

Германия пытался получить больше боеприпасов из Катара.

Германия одобрила поставки в Украину танков Leopard 1 из промышленных запасов. Кроме того, Берлин ведет переговоры по закупке 15 танков Gepard у Катара, чтобы передать их ВСУ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что поставки танков Leopard могут начаться после их ремонта. Издание пишет, что Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хотят отремонтировать десятки Leopard 1 и могли бы поставить их в Украину, если Киев согласится купить.

Также несколько немецких официальных лиц обсудили с катарским МИДом возможную покупку 15 танков Gepard, которые Доха закупила для безопасности стадионов чемпионата мира. Берлин также пытался получить больше боеприпасов из Катара.

"Gepard очень хорошо зарекомендовали себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше от партнеров здесь, это помогло бы украинцам", — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Напомним, атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий считает, что Leopard и Challenger могут быть предоставлены Украине уже в ближайшее время, а на фронт они могут попасть к лету, ведь нужно еще время на обучение украинских военных.

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