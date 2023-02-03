Берлін схвалив постачання Leopard 1 до України та веде переговори про закупівлю Gepard - ЗМІ

Німеччина схвалила постачання до України танків Leopard 1 з промислових запасів. Крім того, Берлін веде переговори щодо закупівлі 15 танків Gepard у Катару, аби передаи їх ЗСУ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в уряді.

Зазначається, що постачання танків Leopard може розпочатися бути після їхньго ремонту. Видання пише, що Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть відремонтувати десятки Leopard 1 та могли б поставити їх до України, якщо Київ погодиться купити.

Також декілька німецьких офіційних осіб обговорили з катарським МЗС можливу купівлю 15 танків Gepard, які Доха закупила задля безпеки стадіонів чемпіонату світу. Берлін також намагався отримати більше боєприпасів з Катару.

"Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це допомогло б українцям", - сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Нагадаємо, аташе з питань оборони посольства України в США Борис Кременецький вважає, що Leopard та Challenger можуть бути надані Україні вже найближчим часом, а на фронт вони можуть потрапити до літа, адже потрібен ще час на навчання українських військових.

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