Універсальний літак: військовий експерт перелічив бойові якості F-16

Військовий експерт Олег Жданов розповів про бойові якості літаків F-15 та F-16, зазначивши, що F-16 універсальний та може виконувати декілька завдань у небі.

Про це йшлося під час ефіру Олега Жданова.

На запитання, який літак кращий для українських військових, експерт зазначив, що порівнювати винищувачі не варто.

"Не зовсім коректно порівнювати їх. F-15- це класичний винищувач. Він створювався винятково для повітряного бою. Це машина дуже маневрена, високошвидкісна, призначена виключно для повітряного бою", – зазначив Жданов.

За його словами, F-15 на сьогоднішній день є найкращим з числа винищувачів.

"F-15 перевершують радянські літаки МіГ за бойовими якостями. МіГи боялися зустрічі саме із F-15. F-15 – це чистий винищувач, який має великий радіус дії. Для інших завдань він не призначений", – додав Жданов.

А ось F-16 за його словами, являє собою універсальну платформу.

"Цей літак легкий, швидкий. Він необхідний для виконання кількох видів завдань. Він може виконувати роль винищувача-перехоплювача, бомбардувальника та штурмовика. За основними параметрами він поступається навіть МіГу-29, але за бойовими якостями він перевершує його", – сказав експерт.

Напередодні прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передавання Україні винищувачів F-16 має ухвалювати НАТО.

Водночас Польща готова передати ЗСУ 60 танків PT-91 (модернізована версія Т-72), а також 14 Leopard 2.

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