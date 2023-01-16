"Буде Третя світова": Моравецький зробив гучну заяву щодо війни в Україні

Прем'єр-міністр Польщі закликав і надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Поразка України у війні, яку розв'язала Росія, може стати прелюдією до Третьої світової війни. Саме тому Україна має отримати усю необхідну зброю від партнерів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він наголосив, що немає причин блокувати підтримку України та відкладати справи на невизначений термін.

"Я закликаю уряд Німеччини діяти рішуче, постачаючи всі види зброї до України", - сказав він.

Військова допомога Україні від партнерів

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня анонсував передавання Україні 14 танків Leopard.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує отримати від західних партнерів стільки танків Leopard, щоб їх вистачило на формування танкової бригади.

Старший науковий співробітник Європейської ради зовнішніх відносин Густав Грессель вважає, що Олаф Шольц не погоджується надати Україні танки через страх, що Росія все ж таки наважиться застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що позиція канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні танків Leopard залежить від президента США Джо Байдена.

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