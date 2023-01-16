"Вагання через страх перед ядерною війною": чому Шольц не передає Україні танки Leopard

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився надати Україні танки Leopard 2, заявивши, що ця умова збережеться 2023 року. Така позиція німецького політика може бути пов'язана зі страхом того, що Росія все ж таки наважиться застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Про це в інтерв’ю Центру "Нова Європа" розповів старший науковий співробітник Європейської ради зовнішніх відносин (Берлін) Густав Грессель.

"Є деякі чутки, які вказують на неофіційну угоду між США та Росією або США та Китаєм про те, що вони не постачатимуть певні речі. Ходять чутки, що Путін погрожував Шольцу, що якщо підуть танки, він застосує ядерну зброю. Це різні теорії, і чіткої відповіді канцелярії немає. У якийсь момент йому дійсно потрібно буде пояснити своє рішення. Я не знаю, яка у цьому логіка. Я думаю, що здебільшого це вагання виникає через страх перед ядерною війною, який дуже укорінився в Німеччині. На жаль, проблема полягає в тому, що страх укорінився також і в канцелярії", - пояснив він.

Густав Грессель підкреслює, що міністерство оборони належить до тієї ж партії, що й канцлер, і має слідувати лінії лідера партії. Міністерство закордонних справ мало впливає на військові справи та постачання зброї. Однак експерти з питань оборони та ключові дипломати вважають, що Росія заговорила про ядерну загрозу, тому що це мало б бажаний для Росії ефект на Заході, а не тому, що вона справді планує такі дії.

"Єдиною потенційною альтернативою танкам Leopard 2 є американські Abrams, але, враховуючи швидкість роботи системи складів США, доставка до Польщі буде можлива лише приблизно в середині 2023 року. У поляків є інфраструктура для утримання німецьких Leopards, які вже є там на кордоні. Що стосується Abrams, вони, звичайно, перебувають у процесі створення цієї (інфраструктури - ред.) в Польщі, але давайте подивимося, скільки часу це займе. У березні 2022 року було прийнято рішення про надання Польщі Abrams, але ми не знаємо, скільки часу знадобиться для виконання цього рішення", - зазначив старший науковий співробітник Європейської ради.

Він також наголосив, що дехто критикує позицію Німеччини щодо того, що Leopard може змінити перебіг війни, маючи на увазі, що достатня кількість танків прискорила б закінчення війни.

"Це абсурд, хоча Leopard і дійсно важливі для того, щоб українські Збройні сили продовжували боротися, незважаючи на проблеми з дефіцитом боєприпасів", - резюмував експерт.

Як пише видання Spiegel, на закритому засіданні парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини канцлер Олаф Шольц скаржився однопартійцям на дискусії щодо постачання Україні танків Leopard 2 німецького виробництва.

Олаф Шольц також розповів про громадянина Польщі, який зупинив його під час пробіжки й подякував за те, що він "не дав польській владі довести себе до божевілля".

Німецькі танки Leopard для України

Президент Польщі Анжей Дуда оголосив, що передасть ЗСУ роту бойових танків Leopard.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що його країна також може відправити Leopard. Втім, має бути відповідна ініціатива на рівні Європи.

Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що позиція канцлера Олафа Шольца щодо постачання Україні танків Leopard залежить від президента США Джо Байдена. Також зустріч у Рамштайні може змінити позицію ФРН щодо постачання Україні сучасних танків.

Віцеканцлер Роберт Габек заявив, що Берлін не повинен заважати іншим країнам передавати танки Україні. За його словами, не можна допустити, аби Польща не передала ЗСУ танкову роту Leopard через заперечення уряду канцлера Олафа Шольца.

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