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Подоляк назвав єдиний варіант завершення війни в Україні

Подоляк назвав єдиний варіант завершення війни в Україні

Фото: Getty Images

Україна повинна виграти війну, вважає Подоляк.

Наразі не існує способу домовитись з Росією про припинення війни, тому Україні треба вигравати.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

"Не треба продовжувати вдавати, що хтось чогось досі не розуміє… РФ без жодної причини напала на Україну. РФ веде повноцінну війну всіма видами зброї. РФ масово вбиває цивільних і "зачищає" територію. РФ вчиняє злочини проти людяності. Немає способу домовитись. Війну треба виграти", - написав Подоляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 назвав умови миру з агресоркою Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та сплатити за завдану шкоду.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили, що підтримують "формулу миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський в листопаді 2022 року.

Капітуляцій не буде, Росія має програти - Михайло Подоляк

Капітуляцій не буде, Росія має програти - Михайло Подоляк

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