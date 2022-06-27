Що робити, коли почули літак поблизу, як уберегтися під час авіаційного удару: детальна інструкція

Що робити, коли почули літак поблизу, як уберегтися під час авіаційного удару: детальна інструкція

Поради, як діяти, коли почули, що поблизу летить літак, що робити під час авіаційного удару - в матеріалі ТСН.ua

Найперше, про що слід подумати, так це про місце, де можна сховатися - розповідають у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області. Адже на все про все є декілька хвилин.

Місце

Падайте під стінку, тільки не навпроти вікна: під нього або в кут кімнати.

Ідеальним укриттям є прихожа або ванна без вікон. Якщо ви розумієте, що не доберетесь туди за пару секунд, падайте де стоїте і повзіть під стіну.

Ні в якому разі не залишайтеся посередині кімнати: ви будете в межах радіуса розльоту уламків скла та цегли з сусідніх будівель. А залізобетонні плити якщо і ламаються, то, згідно з законами фізики, падають на середину кімнати. Навіть у самому поганому випадку, якщо плита зламається, упав під стіну, ви маєте шанс опинитися в повітряній кишені під плитою.

Поза

Найкраще прийняти позу як при віджиманні - обличчям вниз, руки зігнуті під корпусом, ноги максимально теж зігнути, щоб після обрушення була можливість піднятися під вагою уламків, або хоч трохи посунутись, зробивши повітряну кишеню. В положенні лежачи на боку або на спині піднятися ви не зможете. Ще й в обличчя прилетить щось.

Розкрийте рота та закрийте очі

Щоб уникнути баротравми, максимально розтуліть рота та закрийте очі, щоб в них не потрапив пісок та пил, щоб зменшити ризик їх травмування. Баротравма настає при раптовому підвищенні тиску, при вибухах. Найбільш ушкодження при баротравмі зазнають барабанна порожнина, внутрішнє вухо, легені, придаткові порожнини носа і головний мозок. Баротравма може спричинити крововиливи та навіть смерть.

Не підіймайтеся зразу після вибуху, зачекайте не менш як хвилину.

Після вибуху потрібно зачекати, поки не попадають всі уламки, вони можуть летіти ще деякий час. Послухайте, чи не йде літак на другий захід. Потім підіймайтеся, допоможіть постраждалим, пошукайте сусідів, надайте рятувальникам необхідну інформацію для пошуку інших жителів будинку, квартири, які можуть бути під уламками.

Перекрийте газ

Після авіаційного чи артилерійського удару по будинку обов'язково перекрийте газ на весь будинок до приїзду газової служби, щоб убезпечити вибух вже від побутового газу.

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