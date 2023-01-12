Ще одна країна може відправити Україні танки Leopard, але є умова

Фінляндія може відправити німецькі танки з власних запасів.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна також може відправити Україні танки Leopard. Проте є одна умова - має бути відповідна ініціатива на рівні Європи.

Про це пише видання Yle.

"Танки Leopard можуть бути передані Україні за певних умов. Якщо буде створено спільний європейський проект допомоги Україні, буде потрібна також участь Фінляндії", - заявив Саулі Нііністе.

Президент Фінляндії наголосив, що його країна приєднається до такої ініціативи, проте відправить невелику кількість танків, оскільки ця держава ще не є членом НАТО та має спільний кордон з Росією.

Танки Leopard для України: що відомо

Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня анонсував передавання Україні танкової роти Leopard. Згідно зі стандартами НАТО, танкова рота складається із 14 одиниць.

Німецький віцеканцлер Роберт Габек заявив, що Берлін не повинен заважати іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні та закликав Шольца зробити певні кроки в цьому напрямку.

Наразі рішення про передачу Україні танків західного зразка все ще вирішується. Ймовірно його можуть ухвалити після засідання у форматі "Рамштайн".

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