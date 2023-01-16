Очільниця Міноборони Німеччини Ламбрехт написала заяву про відставку

У понеділок, 16 січня, голова Міністерства оборони Німечини Крістіне Ламбрехт написала заяву про відставку. Причини такого рішення німецька міністерка не повідомляє.

Офіційна заява опублікувана на сайті Міноборони Німеччини.

"Сьогодні (16 січня - ред.) я звернулася до федерального канцлера (Олафа Шольца - ред.) з проханням звільнити його з посади федерального міністра оборони. Зосередження ЗМІ на моїй особі протягом місяців навряд чи дозволяє висвітлювати факти та дискутувати про солдатів, Бундесвер і рішення щодо політики безпеки в інтересах громадян Німеччини. Цінна праця солдатів і багато вмотивованих людей у ​​сфері бізнесу мають бути на першому плані", - сказано у її заяві.

Вона подякувала всім, хто щодня працює над забезпеченням німецької безпеки.

Нагадаємо, раніше німецьке виданняи "Bild" повідомили про бажання г олови Міністерства оборони Німеччина Крістіне Ламбрехт піти у відставку. Інформаціне агентство пише, що, ймовірно, відставка пов'язана з низкою помилок політикині, зокрема називається новорічне звернення Ламбрехт, яке викликало обурення як політиків, так і громадян. На відео у міністра за спиною вибухали феєрверки, коли вона говорила про війну в Україні. Новим міністром може стати уповноважена у справах Бундесверу Єва Хьогль.

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