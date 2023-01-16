Фейгін спрогнозував в РФ громадянську війну з "кривавими річками"

Російський правозахисник і блогер Марк Фейгін заявив, що на Росію чекають "криваві річки", а режим Путіна приречений.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "УНІАН".

"Цей режим – приречений. Вони самі собі петлю затягнули на шиї. Росія вийшла з 91-го року малою кров'ю, громадянської війни такої не було і ще чогось. Зараз так вже не вийде. Це будуть прям криваві річки. Вони самі створюють передумови для цього. Розпушення і фрагментація влади, поява кримінальників зі зброєю, цілих незліченних армій. Росія приречено летить у прірву, причому додаючи вуглинки топку. Цей потяг мчить з прискоренням. Кінець неминучий, невідворотний, фатальний", - впевнений Фейгін.

Він також зазначає, що всередині РФ наразі відбувається боротьба за владу між Міноборони та ЧВК "Вагнер", тобто між Шойгу та Пригожиним.

"У Пригожина особиста індульгенція від Путіна і, найголовніше, довгий термін. Він все це ліпить з 14-го року. Все-таки треба час, щоб створити, і бюджетні гроші, щоб налагодити. Навіть міністру оборони Шойгу, який напевно хоче подібним чином пройти. Вони ж воюють всередині себе – Міноборони і ПВК "Вагнер". Безумовно, все робиться з розрахунком, що Пригожин буде підданий такому тиску, при якому вони зіграють в апаратну гру з його заміною в усіх відношеннях. А Пригожин, як понятійний барига, більш хваткий. Якщо за щось взявся, він за ціною не постоїть. Хочеш – кувалдою голову відіб'є, хочеш – все що завгодно", - пояснює Фейгін.

Російський правозахисник додає, що про внутрішню боротьбу свідчить і те, що координати у Макіївці, куди перед прильотом снарядів ЗСУ привезли російських "мобіків", злили свої ж, тобто росіяни.

Пригожин нарощує свій вплив в РФ

Нагадаємо, раніше російський соціолог та блогер Ігор Ейдман повідомляв, що ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин намагається конкурувати з Міноборони РФ та іншими олігархами за фінансування і він так просто не здасться у цій боротьбі за владу.

Більше того Ейдман наголосив, що особлива боротьба у Пригожина розпочалася з ексглавою "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним, який також намагався створити власну ПВК. За його словами, що саме Пригожин злив координати перебування Рогозіна у Донецьку, де останнього і було поранено.

Своєю чергою Інститут вивчення війни ISW також писав, що засновник ПВК "Вагнер" продовжує використовувати звіти про "успіхи" своїх найманців в Соледарі Донецької області для зміцнення репутації своєї компанії як єдиної в РФ ефективної бойової сили.

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