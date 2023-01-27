Польща готова передати ЗСУ понад 70 танків - Моравецький

Польща готова передати українським Збройним силам 60 танків PT-91 (модернізована версія Т-72), а також 14 Leopard 2.

Про це керівник польського уряду Матеуш Моравецький сказав в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

Він також каже, що Варшава здійснює чергові кроки, аби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції щодо передавання Україні танків Leopard 2.

"Польща була першою країною, яка поставила 250 танків. Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2", - повідомив польський прем’єр.

Він наголосив, що зараз для ЗСУ дуже важливими є сучасні танки, враховуючи, що РФ може мати їх від кількох до 15 тисяч.

"Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці", - зауважив Моравецький.

Танки для України

Німеччина 25 січня офіційно погодилася передати Україні 14 танків Leopard 2 власного виробництва. Йдеться про роту - 14 танків. ФРН також надала дозвіл іншим державам передавати ці німецькі танки до України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що танки будуть доставлені до кінця березня 2023-го.

Після цього у Канаді заявили, що передадуть ЗСУ чотири Leopard 2 зі своїх складів. Крім того, поставляь запасні деталі та забезпечить навчання українських військових основам використання танків.

Іспанія також готова надати Україні понад 50 танків Leopard. Наразі техніка перебуває на збереженні на військовій базі в Сарагосі і потребує переобладнання.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що його країна також має намір передати танки Україні. Це будуть Leopard 2A4.

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