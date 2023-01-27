Польша готова передать ВСУ более 70 танков — Моравецкий

Польша готова передать украинским вооруженным силам 60 танков PT-91 (модернизированная версия Т-72), а также 14 Leopard 2.

Об этом руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий сказал в интервью канадскому телеканалу CTV News.

Он также говорит, что Варшава предпринимает очередные шаги, чтобы разные страны присоединились к международной коалиции по передаче Украине танков Leopard 2.

"Польша была первой страной, поставившей 250 танков. Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2", — сообщил польский премьер.

Он подчеркнул, что сейчас для ВСУ очень важны современные танки, учитывая, что РФ может иметь их от нескольких до 15 тысяч.

"Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открыты и настойчивы в своей поддержке", — отметил Моравецкий.

Танки для Украины

Германия 25 января официально согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2 собственного производства. Речь идет о роте – 14 танков. ФРГ также предоставила разрешение другим государствам передавать эти немецкие танки в Украину.

Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что танки будут доставлены до конца марта 2023 года.

После этого в Канаде заявили, что передадут ВСУ четыре Leopard 2 из своих составов. Кроме того, поставляй запасные детали и обеспечит обучение украинским военным основам использования танков.

Испания также готова предоставить Украине более 50 танков Leopard. В настоящее время техника находится на хранении на военной базе в Сарагосе и нуждается в переоборудовании.

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что его страна также намерена передать танки Украине. Это будут Leopard 2A4.

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