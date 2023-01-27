В поле на Харьковщине взорвались двое мужчин

Один ранен в тяжелом состоянии.

В четверг, 26 января, в Изюмском районе Харьковской области неизвестном взрывном устройстве в поле взорвались двое мужчин 40 и 35 лет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Несчастный случай произошел между селами Красное и Большая Камышеваха. По словам Синегубова, медики оценивают состояние одного из раненых как тяжелое. Другой мужчина в состоянии средней тяжести.

Также он сообщил, что 27 января в 06:00 россияне обстреляли Купянск. Снаряды попали в открытую местность у жилого дома. Горели гаражи.

Накануне в Двухлетнем Купянского района погибли мужчина и женщина. В поселках Казачья Лопань Харьковского района незначительные повреждения получила и была госпитализирована 70-летняя женщина, в Волчанске ранена женщина 60 лет.

Напомним, армия Российской Федерации в ночь на 27 января обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. Последняя угроза артобстрела длилась почти 12 часов. Оккупанты атаковали несколько раз подряд с РСЗО Мировскую общину.

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