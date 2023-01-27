В полі на Харківщині підірвалися двоє чоловіків

Один поранений у важкому стані.

У четвер, 26 січня, в Ізюмському районі на Харківщині невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нещасний випадок стався між селами Червоне та Велика Комишуваха. За словами Синєгубова, медики оцінюють стан одного з поранених як важкий. Інший чоловік у стані середньої важкості.

Також він повідомив, що 27 січня о 06:00 росіяни обстріляли Куп'янськ. Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Горіли гаражі.

Напередодні у Дворічній Куп'янського району загинули чоловік та жінка. У селищ Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка, у Вовчанську поранена жінка 60 років.

Нагадаємо, армія Російської Федерації у за ніч проти 27 січня обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Остання загроза артобстрілу тривала майже 12 годин. Окупанти атакували кілька разів поспіль з РСЗВ Мирівську громаду.

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