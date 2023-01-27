ЗСУ відновили контрнаступ на двох напрямках - ISW

Збройні сили України просуваються в напрямку Кремінної, а також відбивають атаки росіян під Бахмутом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами експертів, захисники України відновили контрнаступ в районі Кремінної. Крім цього, росіяни дуже бояться наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку.

"Російські джерела стверджували, що українські війська відновили контрнаступальні операції в районі Кремінної 26 січня. Російський блогер стверджував, що українські війська почали наступальні дії проти позицій 144-ї мотострілецької дивізії (20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) в районі Кремінної в ніч проти 25 січня", - йдеться у звіті.

На Донецькому напрямку тривають активні бої. Росіяни не змогли захопити Вугледар. Крім цього, ЗСУ відбивають атаки окупантів під Бахмутом.

"26 січня українські офіційні особи повідомили, що російські сили в Запорізькій області не проводять наступальних операцій в розмірі або масштабі, необхідних для повномасштабного наступу... Начальник Об'єднаного українського прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Ерін заявив, що російські війська не зібрали достатньо потужне ударне угруповання для ведення наступу на запорізькому напрямку, але попередив, що російські війська дещо посилили свою присутність у живій силі в Запорізькій області", - нагадали в ISW.

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що росіяни "просідають" в напрямку Кремінної, тому стягують туди ще більше мобілізованих та зеків-"вагнерівців".

Після деокупації Кремінної відкривається шлях до інших великих міст Луганської області – Сєвєродонецька та Лисичанська. За словами Гайдая, просування українських військових на цьому напрямку допоможе розбити угрупування ворога, яке наступає на Бахмут.

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