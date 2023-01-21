Оторвало стопу: в Херсонской области электрик подорвался на мине

В селе Архангельское 26-летний электрик подорвался на российской мине. Мужчине оторвало стопу.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"В селе Архангельское Высокопольской тергромады, Херсонщина, электрик подорвался на мине. Мужчина наткнулся на взрывоопасный предмет на обочине дороги, когда работал на одном из предприятий. 26-летний электрик получил минно-взрывную травму: ему оторвало правую стопу", — написал он.

Отмечается, что медики оказывают мужчине необходимую помощь.

Российские захватчики заминировали значительную часть находившихся территорий Украины или все еще находящихся под оккупацией. Россияне часто минируют места, особенно дома людей и критическую инфраструктуру, при бегстве из населенных пунктов.

Накануне в Херсонской области, близи Великой Александровки, на мине, оставленной россиянами, подорвались двое местных жителей. Мужчины сразу погибли.

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