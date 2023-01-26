В Германии уточнили сроки доставки танков Leopard 2 в Украину

В Минобороны ФРГ назвали решение по танкам своевременным шагом.
Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что танки Leopard 2 будут доставлены в Украину до конца марта.
Об этом сообщает Tagesschau.
Так, Писториус сказал, что Киев получит танки до "конца первого квартала". Свое заявление немецкий министр сделал во время визита к военным в Саксонии-Ангальт.
Он также утвердительно ответил на вопрос журналистов, является ли это своевременным шагом для укрепления Украины в преддверии прогнозируемого весеннего наступления российских войск.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 25 января сообщил о решении передать Украине 14 своих танков Leopard 2. ФРГ также предоставила разрешение другим государствам передавать эти немецкие танки в Украину.
Сначала Писториус информировал, что Leopard 2 могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца, но теперь он уточнил сроки.
Отметим, что 25 января также было объявлено о решении США передать Украине 31 танк M1 Abrams. В Белом доме проинформировали, что процесс поставки техники может занять месяцы.
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