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У Німеччині уточнили терміни доставляння танків Leopard 2 до України

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Німеччині уточнили терміни доставляння танків Leopard 2 до України

Фото: Associated Press

У Міноборони ФРН назвали рішення щодо танків своєчасним кроком.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що танки Leopard 2 будуть доставлені до України до кінця березня.

Про це повідомляє Tagesschau.

Так, Пісторіус сказав, що Київ отримає танки до "кінця першого кварталу". Свою заяву німецький міністр зробив заявив під час візиту до військових у Саксонії-Ангальт.

Він також ствердно відповів на запитання журналістів, чи це своєчасний крок для зміцнення України напередодні прогнозованого весняного наступу російських військ.  

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 25 січня повідомив про рішення передати Україні 14 танків своїх Leopard 2. ФРН також надала дозвіл іншим державам передавати ці німецькі танки до України.  

Спершу Пісторіус інформував, що Leopard 2 можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці, але тепер він уточнив терміни.

Зауважимо, що 25 січня також було оголошено про рішення США передати Україні 31 танк M1 Abrams. У Білому домі поінформували, що процес постачання техніки може тривати місяці.

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