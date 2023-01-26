Канада розглядає можливість відправлення до України 4 танків Leopard - ЗМІ

Канада може долучитися до "світової танкової коаліції”.

Високопоставлені джерела повідомили, що Канада розглядає можливість надання Україні чотирьох танків Leopard 2, але рішення поки не ухвалене.

Про це пише CBC News.

Уряд може оголосити про передачу танків уже в четвер, 26 січня 2023 року повідомили джерела.

CBC News не вказує на конфіденційні джерела, оскільки вони не мають права говорити публічно.

Одне з джерел повідомило, що Канада, ймовірно, надішле Україні варіант танка A4 — найстаріший на озброєнні канадських військових. Канада купила A4 у Нідерландів під час афганської війни.

Globe and Mail першим повідомив про кількість танків, які Канада може надіслати Україні.

Раніше прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що його уряд надаватиме більше підтримки Україні.

"Ми продовжуватимемо бути там, щоб надавати будь-яку підтримку Україні", - сказав Трюдо. «Я не буду робити оголошення сьогодні, але можу сказати вам, що ми дуже, дуже уважно розглядаємо, що ще ми можемо зробити для підтримки України».

Трюдо зробив цю заяву в Гамільтоні, штат Онтаріо, де він відвідує засідання кабінету напередодні повернення парламенту.

Нагадаємо, що 25 січня, Німеччина ухвалила рішення про те, що передасть Україні 14 танків Leopard 2 власного виробництва зі складу Бундесверу. Окрім цього, Берлін дозволив іншим країнам відправляти ці танки до України.

Додамо, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.

Що наразі відомо про постачання танків Україні - читайте в матеріалі ТСН.ua.

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