Нічна "бавовна": у Бєлгороді багаторазово пролунали гучні вибухи — містяни

У ніч проти 26 січня 2023 року неспокійно не лише в Україні, а й у Бєлгородській області Росії.
Очевидці у соціальних мережах повідомляють, що після опівночі 26 січня було чути вибухи у Бєлгороді.
Особливо голосно вибухи пролунали на Харківській горі.
"У проміжку з 1:15-1:50 вже 6 разів було", — пишуть у соціальних мережах.
Потім містяни повідомили ще про два вибухи.
Зауважимо, що Харківська гора у Бєлгороді – це найбільший житловий район, розташований у південній частині міста.
Тим часом в Україні в деяких областях триває повітряна тривога.
Також на Донбасі та в Черкасах прогриміли вибухи.
А у Дніпрі ворог потрапив у промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв.
Читайте також: