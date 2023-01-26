Нічна "бавовна": у Бєлгороді багаторазово пролунали гучні вибухи — містяни

У ніч проти 26 січня 2023 року неспокійно не лише в Україні, а й у Бєлгородській області Росії.

Очевидці у соціальних мережах повідомляють, що після опівночі 26 січня було чути вибухи у Бєлгороді.

Особливо голосно вибухи пролунали на Харківській горі.

"У проміжку з 1:15-1:50 вже 6 разів було", — пишуть у соціальних мережах.

Потім містяни повідомили ще про два вибухи.

Зауважимо, що Харківська гора у Бєлгороді – це найбільший житловий район, розташований у південній частині міста.

Тим часом в Україні в деяких областях триває повітряна тривога.

Також на Донбасі та в Черкасах прогриміли вибухи.

А у Дніпрі ворог потрапив у промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв.

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