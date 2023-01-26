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Ночная "бавовна": в Белгороде многократно прозвучали громкие взрывы - горожане

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
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Ночная "бавовна": в Белгороде многократно прозвучали громкие взрывы - горожане

Фото: ТСН.ua

В ночь на 26 января 2023 года неспокойно не только в Украине, но в Белгородской области России.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что после полуночи 26 января были слышны взрывы в Белгороде.

Особенно громко взрывы прозвучали на Харьковской горе.

«В промежуток с 1:15-1:50 уже 6 раз было», - пишут в социальных сетях.

Потом горожане сообщили еще о двух взрывах.

Заметим, что Харьковская гора в Белгороде - это крупнейший жилой район, расположенный в южной части города.

Тем временем, в Украине в некоторых областях продолжается воздушная тревога.

Также на Донбассе и в Черкассах прогремели взрывы

А в Днепре враг попал в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв. 

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Дата публикации
Просмотры
10к
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