Ночная "бавовна": в Белгороде многократно прозвучали громкие взрывы - горожане

В ночь на 26 января 2023 года неспокойно не только в Украине, но в Белгородской области России.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что после полуночи 26 января были слышны взрывы в Белгороде.

Особенно громко взрывы прозвучали на Харьковской горе.

«В промежуток с 1:15-1:50 уже 6 раз было», - пишут в социальных сетях.

Потом горожане сообщили еще о двух взрывах.

Заметим, что Харьковская гора в Белгороде - это крупнейший жилой район, расположенный в южной части города.

Тем временем, в Украине в некоторых областях продолжается воздушная тревога.

Также на Донбассе и в Черкассах прогремели взрывы.

А в Днепре враг попал в промышленное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

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